Тренер Италии: я поцеловал Адетокунбо и сказал: «Люблю тебя». Он ответил: «Да пошёл ты»

Главный тренер сборной Италии по баскетболу Джанмарко Поццекко раскрыл подробности инцидента с греком Яннисом Адетокунбо после матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2022 с командой Сербии (94:86).

Напомним, в сети появилось видео, в котором Поццекко, эмоционально праздновавший победу своей команды, запрыгнул на лидера сборной Греции.

«Я заметил Янниса в подтрибунном помещении. Уверен, он понимал, какие чувства я переживаю. Когда он увидел меня, то улыбнулся. Можно сказать, он хотел разделить мою радость. Я видел его лицо, когда готовился к прыжку, и он точно подумал: «Он идиот».

К счастью, он был готов обнять меня. Я поцеловал его и сказал: «Я люблю тебя». Вы не увидите этого на видео, но он ответил мне по-гречески: «Да пошёл ты», – приводит слова специалиста издание Basket News.