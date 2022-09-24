Расписание решающих матчей Суперкубка Единой лиги ВТБ

В Москве с 23 по 25 сентября проходит Суперкубок Единой лиги ВТБ. В турнире принимают участие шесть команд — ЦСКА, УНИКС и «Мега» выступали в группе Б, в группе А оказались санкт-петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань» и сербский «Партизан».



По итогам групповой стадии турнира, завершившейся 24 сентября, определились все участники решающих матчей турнира. Победители групп сыграют между собой в матче за победу в турнире, обладатели вторых мест — за бронзовые медали, третьи команды в группах разыграют между собой пятое место в турнире. Финал соревнований пройдёт 25 сентября.



В матче за пятое место сыграют краснодарский «Локомотив-Кубань» и сербская «Мега», за третье место сойдутся «Партизан» и УНИКС, а в финале встретятся «Зенит» и ЦСКА.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию расписание матчей финального дня Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Дата, время Команды Статус матча 25 сентября, 14:00 мск «Локомотив-Кубань» — «Мега» Матч за пятое место 25 сентября, 17:00 мск «Партизан» — УНИКС Матч за третье место 25 сентября, 19:30 мск «Зенит» — ЦСКА Финал турнира