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Расписание решающих матчей Суперкубка Единой лиги ВТБ

Расписание решающих матчей Суперкубка Единой лиги ВТБ
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В Москве с 23 по 25 сентября проходит Суперкубок Единой лиги ВТБ. В турнире принимают участие шесть команд — ЦСКА, УНИКС и «Мега» выступали в группе Б, в группе А оказались санкт-петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань» и сербский «Партизан».

По итогам групповой стадии турнира, завершившейся 24 сентября, определились все участники решающих матчей турнира. Победители групп сыграют между собой в матче за победу в турнире, обладатели вторых мест — за бронзовые медали, третьи команды в группах разыграют между собой пятое место в турнире. Финал соревнований пройдёт 25 сентября.

В матче за пятое место сыграют краснодарский «Локомотив-Кубань» и сербская «Мега», за третье место сойдутся «Партизан» и УНИКС, а в финале встретятся «Зенит» и ЦСКА.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию расписание матчей финального дня Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Дата, времяКомандыСтатус матча
25 сентября, 14:00 мск«Локомотив-Кубань» — «Мега»Матч за пятое место
25 сентября, 17:00 мск«Партизан» — УНИКСМатч за третье место
25 сентября, 19:30 мск«Зенит» — ЦСКАФинал турнира
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