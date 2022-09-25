Решающий бросок Уимбуша в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ. Видео

В сети появилось видео решающего эпизода финала Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором баскетболист «Зенита» Томас Уимбуш реализовал трёхочковый бросок за 2,3 секунды до конца матча. Этот бросок принёс команде из Санкт-Петербурга победу в матче с ЦСКА со счётом 71:70.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть видео можно в телеграм-канале VTB United League.

Самым результативным игроком встречи стал Никола Милутинов, который записал в свой актив 22 очка. У «Зенита» наилучшую результативность показал Томас Уимбуш — 20 очков.



В групповом этапе подопечные Хавьера Паскуля потерпели поражение от «Локомотива-Кубань» (73:74) и одержали победу в матче с «Партизаном» (81:65). Армейцы обыграли УНИКС (76:71) и «Мегу» (101:76).

Ранее была названа символическая пятёрка Суперкубка Единой лиги ВТБ и MVP финала.