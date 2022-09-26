Яннис Адетокунбо: Стефен Карри – лучший в мире баскетболист

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о лучшем баскетболисте в мире по его мнению.



«Я знаю, что являюсь эффективным и помогаю команде добиваться успеха, вхожу в список лучших. Мне хватает опыта и зрелости, чтобы понимать это. Считаю ли я себя лучшим в мире? Нет. На мой взгляд, лучший – это тот, кто прошёл со своей командой до самого конца и сделал её чемпионом.



Пару лет назад, когда мы сделали это, я лежал в кровати и тихонько приговаривал: «Возможно, я лучший в мире». Но сейчас – нет. Самый лучший – победитель. Лучший в мире сейчас – это Стефен Карри», – приводит слова Адетокунбо пресс-служба НБА.



В минувшем сезоне Карри в составе «Голден Стэйт Уорриорз» четвёртый раз в карьере стал чемпионом НБА и впервые был признан самым ценным игроком финальной серии.

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