Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виталий Фридзон отреагировал на победу «Зенита» в Суперкубке. Фото

Виталий Фридзон отреагировал на победу «Зенита» в Суперкубке. Фото
Комментарии

Бывший капитан сборной России по баскетболу, игрок «Зенита» Виталий Фридзон разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись по поводу победы своей команды в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

«Суперкубок взяли! Идём дальше!» — написал Фридзон, добавив своё фото с трофеем.

Фото: Из личного архива Виталия Фридзона

Напомним, «Зенит» обыграл в финале ЦСКА со счётом 71:70. За несколько секунд до конца матча ЦСКА вышел вперёд, однако точное попадание Томаса Уимбуша из-за дуги за 2,3 секунды до финальной сирены принесло победу «Зениту».

Самым результативным игроком встречи стал Никола Милутинов, который записал в свой актив 22 очка. У «Зенита» наилучшую результативность показал Томас Уимбуш — 20 очков.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

Новость по теме
«Сильнейшие в стране». Р. Ротенберг поздравил баскетбольный «Зенит» с победой в Суперкубке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022