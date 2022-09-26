Виталий Фридзон отреагировал на победу «Зенита» в Суперкубке. Фото

Бывший капитан сборной России по баскетболу, игрок «Зенита» Виталий Фридзон разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись по поводу победы своей команды в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
«Суперкубок взяли! Идём дальше!» — написал Фридзон, добавив своё фото с трофеем.
Фото: Из личного архива Виталия Фридзона
Напомним, «Зенит» обыграл в финале ЦСКА со счётом 71:70. За несколько секунд до конца матча ЦСКА вышел вперёд, однако точное попадание Томаса Уимбуша из-за дуги за 2,3 секунды до финальной сирены принесло победу «Зениту».
Самым результативным игроком встречи стал Никола Милутинов, который записал в свой актив 22 очка. У «Зенита» наилучшую результативность показал Томас Уимбуш — 20 очков.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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