Виталий Фридзон отреагировал на победу «Зенита» в Суперкубке. Фото

Бывший капитан сборной России по баскетболу, игрок «Зенита» Виталий Фридзон разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись по поводу победы своей команды в Суперкубке Единой лиги ВТБ.



«Суперкубок взяли! Идём дальше!» — написал Фридзон, добавив своё фото с трофеем.

Фото: Из личного архива Виталия Фридзона

Напомним, «Зенит» обыграл в финале ЦСКА со счётом 71:70. За несколько секунд до конца матча ЦСКА вышел вперёд, однако точное попадание Томаса Уимбуша из-за дуги за 2,3 секунды до финальной сирены принесло победу «Зениту».



Самым результативным игроком встречи стал Никола Милутинов, который записал в свой актив 22 очка. У «Зенита» наилучшую результативность показал Томас Уимбуш — 20 очков.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: