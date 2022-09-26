Женская сборная США установила рекорд по результативности в истории ЧМ по баскетболу

Женская сборная США установила рекорд в истории чемпионата мира по баскетболу. Это случилось после победы американских баскетболисток в матче с национальной командой Южной Кореи со счётом 145:69. Ранее ни одна команда не набирала в одной встрече такое количество очков.
Предыдущий рекорд принадлежал сборной Бразилии — в 1990 году бразильянки набрали 143 очка. Отметим, что американки побили свой же рекорд, установленный ими в 2014 году на чемпионате мира. Тогда в матче со сборной Анголы они набрали 119 баллов.
Напомним, самым результативным игроком встречи с южнокореянками стала американка Брайонна Джонс, записав на свой счёт 18 очков и восемь подборов. В составе проигравшей команды лучшую результативность продемонстрировала Пак Хе Чин. В её активе 17 очков и два подбора.
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