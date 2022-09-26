Клэй Томпсон высказался о шансах стать пятикратным чемпионом НБА
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Четырёхкратный чемпион НБА, защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон поделился мыслями о возможности завоевать пятый титул.
«Я думаю об этом всё время. Думаю о Мэджике Джонсоне, Тиме Данкане, Коби, я думаю о пяти чемпионствах. У Карима их шесть. Ещё есть Скотти, Майк. Величайшие баскетболисты находятся в этой зоне, так что мысль о том, что у нас есть такая возможность, ошеломляет. Мы сделаем всё возможное. Я это чувствую», — сказал Томпсон на пресс-конференции.
Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА по итогам минувшего сезона. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс».
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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