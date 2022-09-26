Гомельский рассказал, кто на Евробаскете-2022 его разочаровал, а кто стал сюрпризом
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Известный комментатор Владимир Гомельский назвал команды и тренеров, которые его впечатлили по итогам прошедшего Евробаскета, а также рассказал, кто его разочаровал. Напомним, победителями турнира стали испанские баскетболисты.
«Обновлённая сборная Испании — приятный сюрприз, включая тех игроков, которых тренер Скариола привлёк вместо ветеранов. Из всех тренеров, кроме Скариолы, я бы выделил Херберта (тренер сборной Германии. — Прим. «Чемпионата»). Его команда была отлично мотивирована, дисциплинирована и управляема. Разочаровали тренер Пешич и сборная Сербии, тренер Итудис и сборная Греции, не получилось повторить успех на старом багаже у сборной Словении с тренером Секуличем», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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