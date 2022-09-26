Баскетболистки сборной Мали устроили драку между собой после поражения в матче с Сербией

Две баскетболистки сборной Мали устроили драку друг с другом после поражения в матче с национальной командой Сербии (68:81) на чемпионате мира, который проходит в Австралии.
Инцидент случился в подтрибунном помещении в то время, когда баскетболистка сборной Сербии давала интервью. Разнимать девушек пришлось другим баскетболисткам и членам тренерского штаба национальной команды Мали.
Баскетболистки сборной Мали устроили драку между собой:
Отметим, что баскетболистки сборной Мали потерпели уже четвёртое поражение кряду, лишившись шансов на выход в плей-офф чемпионата мира. Действующим чемпионом мира является сборная США. Этот турнир американки выигрывали 10 раз.
Ранее сообщалось, что американки установили рекорд по результативности в истории чемпионатов мира по баскетболу.
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