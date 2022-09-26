Фурнье резко ответил болельщику, раскритиковавшему его за снятую медаль на награждении

Капитан сборной Франции Эван Фурнье ответил на критику фаната по поводу решения французских игроков снять медали во время награждения сборной Испании на Евробаскете-2022. В финальном матче французы уступили испанцам со счётом 76:88.
«Ты мог бы сказать себе, что тебе уже повезло выйти в финал и что Испания была намного лучше, а потому можно было бы просто смаковать своё второе место», — написал болельщик в соцсетях.
«Ты также можешь сказать себе, что если бы я думал так же, как ты, то у меня, вероятно, не было бы амбиций, и я бы смотрел соревнования со своего дивана, думая, что знаю баскетбол, потому что играю в него по утрам в воскресенье, и у меня есть три подписчика», — ответил Фурнье.
Надаль выпустил ролик в поддержку сборной Испании по баскетболу:
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