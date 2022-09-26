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Фурнье резко ответил болельщику, раскритиковавшему его за снятую медаль на награждении

Фурнье резко ответил болельщику, раскритиковавшему его за снятую медаль на награждении
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Капитан сборной Франции Эван Фурнье ответил на критику фаната по поводу решения французских игроков снять медали во время награждения сборной Испании на Евробаскете-2022. В финальном матче французы уступили испанцам со счётом 76:88.

«Ты мог бы сказать себе, что тебе уже повезло выйти в финал и что Испания была намного лучше, а потому можно было бы просто смаковать своё второе место», — написал болельщик в соцсетях.

«Ты также можешь сказать себе, что если бы я думал так же, как ты, то у меня, вероятно, не было бы амбиций, и я бы смотрел соревнования со своего дивана, думая, что знаю баскетбол, потому что играю в него по утрам в воскресенье, и у меня есть три подписчика», — ответил Фурнье.

Надаль выпустил ролик в поддержку сборной Испании по баскетболу:

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