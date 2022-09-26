Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил: забудьте о деньгах, забудьте о машинах, забудьте даже о титулах

Шакил О'Нил: забудьте о деньгах, забудьте о машинах, забудьте даже о титулах
Комментарии

Легендарный центровой Шакил О'Нил выступил с призывом больше времени уделять семье.

«Это того не стоит. Позвольте мне сказать вам почему. Самыми счастливыми моментами в моей жизни были дни, когда я возвращался домой и слышал, как шесть разных людей говорят: «Папа, папочка». Это были самые счастливые дни в моей жизни.

Забудьте о деньгах, забудьте о машинах, забудьте даже о титулах. Особенно когда дети были маленькими, им было абсолютно всё равно, что я смазал 10-15 штрафных бросков. Они просто ждали меня после матчей. Это были лучшие дни в моей жизни. И порой я всё ещё чувствую себя подавленным, особенно когда нахожусь в своём доме в Орландо площадью 70 тысяч квадратных футов — один, никого вокруг», — приводит слова О'Нила Sportskeeda со ссылкой на его выступление в The Big Podcast.

Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика:

Новость по теме
«Я был лучшим в этом». Шакил О’Нил признался, что был серийным изменником
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022