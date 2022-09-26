Шакил О'Нил: забудьте о деньгах, забудьте о машинах, забудьте даже о титулах

Легендарный центровой Шакил О'Нил выступил с призывом больше времени уделять семье.
«Это того не стоит. Позвольте мне сказать вам почему. Самыми счастливыми моментами в моей жизни были дни, когда я возвращался домой и слышал, как шесть разных людей говорят: «Папа, папочка». Это были самые счастливые дни в моей жизни.
Забудьте о деньгах, забудьте о машинах, забудьте даже о титулах. Особенно когда дети были маленькими, им было абсолютно всё равно, что я смазал 10-15 штрафных бросков. Они просто ждали меня после матчей. Это были лучшие дни в моей жизни. И порой я всё ещё чувствую себя подавленным, особенно когда нахожусь в своём доме в Орландо площадью 70 тысяч квадратных футов — один, никого вокруг», — приводит слова О'Нила Sportskeeda со ссылкой на его выступление в The Big Podcast.
Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика:
- 26 сентября 2022
-
16:20
-
16:05
-
15:54
-
15:18
-
14:55
-
14:01
-
13:29
-
12:55
-
12:14
-
11:27
-
10:48
-
10:35
-
10:30
-
09:56
-
09:35
-
09:24
-
08:56
-
08:34
-
07:59
-
07:43
-
01:59
-
00:27
- 25 сентября 2022
-
23:52
-
23:37
-
22:04
-
21:59
-
21:32
-
20:52
-
20:47
-
19:58
-
19:40
-
18:45
-
17:52
-
16:45
-
16:25