Шакил О'Нил: забудьте о деньгах, забудьте о машинах, забудьте даже о титулах

Легендарный центровой Шакил О'Нил выступил с призывом больше времени уделять семье.



«Это того не стоит. Позвольте мне сказать вам почему. Самыми счастливыми моментами в моей жизни были дни, когда я возвращался домой и слышал, как шесть разных людей говорят: «Папа, папочка». Это были самые счастливые дни в моей жизни.



Забудьте о деньгах, забудьте о машинах, забудьте даже о титулах. Особенно когда дети были маленькими, им было абсолютно всё равно, что я смазал 10-15 штрафных бросков. Они просто ждали меня после матчей. Это были лучшие дни в моей жизни. И порой я всё ещё чувствую себя подавленным, особенно когда нахожусь в своём доме в Орландо площадью 70 тысяч квадратных футов — один, никого вокруг», — приводит слова О'Нила Sportskeeda со ссылкой на его выступление в The Big Podcast.

Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика: