Гомельский объяснил, зачем «Барселоне» потребовался Ян Веселы

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский объяснил, почему «Барселона» в нынешнее межсезонье подписала контракт с Яном Веселы. По мнению Гомельского, каталонский клуб совершил хорошее приобретение.



«Тренер Ясикявичюс отказался от услуг Дэвиса. Команде потребовался еще один центровой. Веселы — хорошее приобретение, особенно в паре с разыгрывающим Саторански. Думаю, что «Барселона» сделала хороший выбор», — написал Гомельский на своём сайте.



Напомним, Веселы подписал с «Барселоной» контракт на три сезона. Недавно Веселы покинул «Фенербахче», за который выступал с 2014 года. В минувшем розыгрыше Евролиги чешский баскетболист набирал в среднем 13,6 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 2,5 результативной передачи в среднем за игру.

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