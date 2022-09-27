Дюрант: я настолько хорош, что меня не отдадут из «Бруклина»
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Бруклин Нетс», звёздный американец Кевин Дюрант рассказал о своём положении в команде.
«Я знаю, что настолько хорош, что меня не отдадут. Я благодарен за это Шону Марксу и Джо Цаю. Они мне так и сказали: «Ты слишком хорош, чтобы мы тебя отдали», — приводит слова Дюранта HoopsHype.
Ранее Дюрант запросил «Нетс» об обмене. Позже он провёл встречу с владельцем клуба, на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер и главный тренер. Владелец «Бруклина» вскоре публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.
Позднее «Бруклин» сообщил, что игрок останется в команде.
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