Ирвинг: я отказался от 4-летнего контракта и более $ 100 млн, чтобы не вакцинироваться
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Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг во время медиадня в очередной раз высказался о нежелании вакцинироваться от коронавируса.
По ходу прошедшего сезона Кайри не раз выступал против вакцинации и называл её нарушением прав человека. Ирвинг заявил, что отказался от крупного контракта, чтобы не прививаться.
«Я отказался от 4-летнего контракта на сумму более чем $ 100 млн, чтобы не вакцинироваться», — заявил Ирвинг журналистам.
Стоит отметить, что в минувшем сезоне Кайри пропустил большую часть матчей, так как не был вакцинирован и не мог нарушать антиковидные протоколы, действующие в США.
Отказавшись от долгосрочного контракта, Ирвинг в текущее межсезонье воспользовался опцией игрока и продлил соглашение с «Нетс» на сезон.
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