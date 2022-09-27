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Маркканен объяснил разницу в судействе в НБА и Европе

Маркканен объяснил разницу в судействе в НБА и Европе
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Форвард сборной Финляндии и «Юты Джаз» Лаури Маркканен высказался о разнице в работе судей в Европе и НБА.

«В НБА больше талантливых игроков, много физически одарённых баскетболистов, это правда. При этом в Европе тебе не позволят так легко собирать на себе фолы соперника. Я думаю, в этом и заключается главное различие», — приводит слова Маркканена HoopsHype.

Лаури Маркканен в сентябре выступил в составе сборной Финляндии на чемпионате Европы — 2022. Финны дошли до четвертьфинала турнира, где уступили будущим чемпионам — сборной Испании (90:100).

Лаури Маркканен выступает в НБА с 2017 года. Финский форвард играл за «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс». В текущее межсезонье Маркканен в результате обмена стал игроком «Юты».

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