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Уэстбрук: я, Леброн и Энтони Дэвис вместе можем быть неудержимы

Уэстбрук: я, Леброн и Энтони Дэвис вместе можем быть неудержимы
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук оценил перспективы звёздного трио калифорнийской команды, в которое входят сам Расселл, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.

«Я очень оптимистично настроен относительно того, как хороши мы можем быть — я, Леброн и Энтони. На мой взгляд, мы вместе можем быть неудержимы», — приводит слова Уэстбрука Fadeaway World.

В текущее межсезонье «Лейкерс» пытались обменять Расселла Уэстбрука в «Бруклин Нетс» на Кайри Ирвинга, но сделка сорвалась. Также сообщалось, что Уэстбрук может стать запасным в новом сезоне.

В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» занял 11-е место в Западной конференции и не смог выйти в плей-офф. Из-за различных травм Энтони Дэвис, Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук провели лишь 21 матч вместе.

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