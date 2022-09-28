Лонзо Болл: до сих пор не могу бегать и прыгать после травмы

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Лонзо Болл рассказал о своём состоянии. У защитника был диагностирован частичный разрыв мениска левого колена в январе 2022 года.
«Я по-прежнему не могу прыгать и бегать. Я никогда не испытывал подобной боли и никак не могу ослабить её. Эта ситуация определённо уникальная. Врачи «Буллз» делают всё, чтобы выяснить, что это такое. Они никогда не сталкивались с подобным. Мы пришли к выводу, что понадобится повторная операция», — цитирует Болла The Athletic.
В январе Болл уже перенёс операцию на левом колене из-за разрыва мениска. В сентябре «Буллз» заявили, что разыгрывающий снова будет прооперирован. Его готовность вернуться на площадку будет рассматриваться через четыре-шесть недель после операции.
Потрясающий данк брата Лонзо — Ламело
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