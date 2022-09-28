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Попович — о шансах «Спёрс» стать чемпионами НБА: мне не нужно этого говорить, но я скажу

Попович — о шансах «Спёрс» стать чемпионами НБА: мне не нужно этого говорить, но я скажу
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался о шансах своей команды выиграть титул по итогам следующего сезона НБА.

«Наверное, мне не следует этого говорить, но я всё равно скажу — никто не должен ехать в Вегас с мыслью сделать ставку на то, что мы выиграем этот чемпионат. Кто-то может думать, что шанс есть, — а что, если мы будем очень много работать? Вероятно, этого не произойдёт. И вообще дело не в этом. Если честно, мне всё равно. Вы знаете, что меня волнует. Цель — развить наших игроков и дать им наилучшую возможность построить долгую карьеру в НБА и получать от этого чертовское удовольствие. А у того, кто придёт после меня, будет возможность вывести этих парней на следующий уровень», — приводит слова Поповича San Antonio Express-News.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

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