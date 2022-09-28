«Это был мой выбор». Игрок ЦСКА Жан-Шарль — о переезде в Россию

Новичок ЦСКА Ливио Жан-Шарль рассказал, как друзья и бывшие партнёры по сборной Франции отреагировали на его переезд в Россию и подписание контракта с московским клубом.



«Конечно, я поддерживаю связь с Мусом (Мустафой Фаллем) и ещё с несколькими парнями из команды. Они прежде всего мои друзья, которых я знал ещё до попадания в сборную, так что мы поддерживаем контакт. Переезд в Россию был моим выбором. Они мои друзья, так что остаются нейтральны», — сказал Жан-Шарль в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Ершовой.



В ЦСКА Ливио Жан-Шарль перешёл в середине июля, заключив с командой контракт по схеме «1+1». За армейцев он уже сыграл в товарищеских встречах и в матчах Суперкубка Лиги ВТБ и Кубка Кондрашина и Белова.



Полное интервью с Ливио Жан-Шарлем читайте на «Чемпионате».