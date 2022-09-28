Форвард ЦСКА назвал цель команды на сезон
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Французский форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль назвал цель команды на сезон. По словам баскетболиста, армейцы будут бороться за чемпионство в Единой лиге ВТБ.
«Вернуться на вершину — это и есть наша цель! (смеётся.) Всё, что мы делаем, делаем ради этого. Думаем только о победе в чемпионате. Особенно сейчас, когда у нас остался осадок после Суперкубка. Но мы действительно становимся лучше, и это будет хорошая битва», — сказал Жан-Шарль в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Ершовой.
В ЦСКА Ливио Жан-Шарль перешёл в середине июля, заключив с командой контракт по схеме «1+1». За армейцев он уже сыграл в товарищеских встречах и в матчах Суперкубка Лиги ВТБ и Кубка Кондрашина и Белова.
Полное интервью с Ливио Жан-Шарлем читайте на «Чемпионате».
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