В «Чикаго» уверены, что Лонзо Болл вернётся в строй в сезоне-2022/2023

Руководство «Чикаго Буллз» уверено, что разыгрывающий команды Лонзо Болл сможет вернуться в строй в предстоящем сезоне, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По мнению врачей, операция, проведённая спортсмену на этой неделе, решила проблему с коленом.



Точные сроки возвращения спортсмена пока неизвестны. Ожидается, что он может пропустить несколько месяцев.



В предыдущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Болл принял участие в 35 встречах, в которых он в среднем набирал 13,0 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи.



22 июня 2017 года Болл был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» на драфте НБА 2017 года в первом раунде под вторым номером. Он выступал за «озёрников» с 2017 по 2019 год.

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