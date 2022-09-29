Скотти Пиппен-младший: есть такое мнение, что я буду похож на своего отца
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Скотти Пиппен-младший рассказал, как относится к тому, что многие ожидают от него большего из-за его легендарного отца, шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена.
«Я бы сказал, что у многих более высокие ожидания, потому что есть такое мнение, что я буду похож на своего отца. Но на самом деле я не позволяю подобным разговорам оказывать на меня какое-то влияние, потому что это всего лишь то, что думает кто-то другой», — приводит слова Пиппена-младшего People.
Помимо шести титулов в НБА, Пиппен два раза становился олимпийским чемпионом в составе национальной команды США (1992 и 1996). Является членом Зала славы баскетбола.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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