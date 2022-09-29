В «Бруклине» ожидают, что Симмонс начнёт сезон без ограничений игрового времени

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс начнёт новый сезон без ограничений игрового времени, сообщает журналист Ник Фриделл со ссылкой на слова главного тренера команды Стива Нэша. По словам наставника команды, Симмонс великолепно выглядит на тренировках. при этом Нэш пока не определился, кто будет играть в первом предсезонном матче против «Сиксерс».



Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».



В мае спортсмен перенёс операцию на позвоночнике.

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