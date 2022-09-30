Сын Скотти Пиппена назвал своего любимого игрока

Скотти Пиппен-младший, сын шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена, рассказал, что разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард является его любимым игроком.



«Мне нравится, как он двигается на площадке и за её пределами. Очень тихий, скромный, но всё равно убийца на площадке. Я бы сказал, что это мой любимый игрок», — приводит слова Пиппена-младшего издание People.



32-летний Лиллард выступает за «Портленд» с 2012 года. За это время он 6 раз принимал участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

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