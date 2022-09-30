Сын Скотти Пиппена назвал своего любимого игрока
Поделиться
Скотти Пиппен-младший, сын шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена, рассказал, что разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард является его любимым игроком.
«Мне нравится, как он двигается на площадке и за её пределами. Очень тихий, скромный, но всё равно убийца на площадке. Я бы сказал, что это мой любимый игрок», — приводит слова Пиппена-младшего издание People.
32-летний Лиллард выступает за «Портленд» с 2012 года. За это время он 6 раз принимал участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.
Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
Ранее сын Скотти Пиппена рассказал о советах, которые получил от лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
Комментарии
- 30 сентября 2022
-
09:27
-
07:33
-
00:06
-
00:02
- 29 сентября 2022
-
23:25
-
22:50
-
22:14
-
22:02
-
22:00
-
21:32
-
20:48
-
20:47
-
20:41
-
20:03
-
19:52
-
18:58
-
18:33
-
18:02
-
17:16
-
16:37
-
15:09
-
15:04
-
14:28
-
13:41
-
12:45
-
10:26
-
09:12
-
08:40
-
08:05
-
06:46
-
00:05
- 28 сентября 2022
-
23:21
-
22:53
-
21:27
-
20:33
Партнерский контент