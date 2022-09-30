Центровой «Самары» Иван Лазарев прояснил ситуацию с легионерами команды

31-летний российский игрок, центровой «Самары» Иван Лазарев рассказал, что все покинувшие клуб легионеры уже вернулись в расположение команды. Соответствующий пост он разместил в своём телеграм-канале.



«Новость для тех, кто сильно переживал. Весь иностранный состав уже находится на Самарской земле!» — написал Лазарев.



Ранее появилась информация, что американские игроки самарского клуба отправились в США с целью оформления рабочих виз. Некоторые СМИ сообщали, что игроки могут не вернуться в Россию.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

Недавно, в «Самаре» отреагировали на призыв посольства США к своим гражданам покинуть территорию Российской Федерации.