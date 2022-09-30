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В суд поступила жалоба на приговор осуждённой в России Бриттни Грайнер

В суд поступила жалоба на приговор осуждённой в России Бриттни Грайнер
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В Московский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор, вынесенный американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Московский областной суд зарегистрировал апелляционную жалобу Грайнер Бриттни на приговор Химкинского городского суда Московской области. Дата слушаний ещё не назначена», — приводит слова представителя суда ТАСС.

Напомним, Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.

Бриттни была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.

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