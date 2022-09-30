Гриффин близок к подписанию контракта с «Бостоном»
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что форвард Блэйк Гриффин, который в настоящее время находится в статусе свободного агента, близок к подписанию контракта с «Бостон Селтикс». По информации источника, соглашение будет рассчитано на один сезон.
«Свободный агент Блэйк Гриффин согласился на однолетнее соглашение с «Бостон Селтикс», — написал Войнаровски в своих социальных сетях.
Прошлый сезон НБА Гриффин провёл в составе «Бруклин Нетс». За 56 матчей регулярного чемпионата баскетболист набирал в среднем 6,4 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 1,9 результативной передачи. Ранее сообщалось об интересе к Гриффину со стороны «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит» и «Чикаго Буллз».
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