Наставник «Барселоны» оценил новое правило в чемпионате Испании

Наставник «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал новое правило в чемпионате Испании по баскетболу, согласно которому игрок команды может ввести мяч, вылетевший в аут, без участия судьи.

«В Евролиге мы будем страдать из-за этого правила. Возможно, к нему придётся долго адаптироваться, но оно может помочь, если у тебя в составе есть опытные игроки. Мы уже доказали это в Суперкубке Испании. Но, например, когда мы сыграем два матча подряд в Евролиге, то через двое суток нам вновь придётся переключиться на новое правило.

Да, это делает баскетбол быстрее. Мы также говорили на встрече тренеров, что оно будет иногда сбивать с толку, но нужно дать этому шанс. Хорошо, если оно сделает игру более динамичной и быстрой. Люди на трибунах будут меньше скучать», — приводит слова Ясикявичюса Basket News.

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