Атаман высказался о решении ФИБА изменить расписание отборочных матчей ЧМ

Главный тренер «Анадолу Эфес» и мужской сборной Турции по баскетболу Эргин Атаман прокомментировал решение Международной федерации баскетбола (ФИБА) изменить расписание европейских отборочных матчей на чемпионат мира.

«ФИБА сделала шаг вперёд. Надеюсь, Евролига тоже примет такое решение и перенесёт матчи тех недель, в которые будут проходить игры сборных, чтобы они не пересекались. В этом отношении можно сделать более чёткие шаги.

Это не очень сложно. Думаю, обе стороны сядут за стол переговоров и найдут компромисс. Национальные сборные также очень важны, а последние четыре матча — решающие в отборе на чемпионат мира. ФИБА приняла правильное решение», — цитирует Атамана Eurohoops.

Напомним, по решению ФИБА отборочные матчи чемпионата мира в ноябре будут проводиться только в пятницу и понедельник. Международная федерация рассчитывает, что новый календарь позволит игрокам, принимающим участие в Евролиге, выступить за свои национальные сборные.

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