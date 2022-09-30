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Меган Рапино осудила тренера, не поддержавшего Бриттни Грайнер

Меган Рапино осудила тренера, не поддержавшего Бриттни Грайнер
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Известная американская футболистка Меган Рапино осудила тренера женской баскетбольной команды LSU Ким Малки, которая ранее отказалась комментировать арест соотечественницы Бриттни Грайнер. Под руководством Малки Грайнер выступала за команду университета Бэйлора.

«Честно говоря, это просто жестоко. В проявлении злости вся ненависть просачивается наружу», — приводит слова Рапино Just Women's Sports.

Напомним, в феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

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