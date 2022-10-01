Лука Дончич: цель «Далласа» в каждом сезоне — победа в чемпионате

Лидер «Даллас Маверикс» словенский баскетболист Лука Дончич рассказал о задачах команды в НБА. По словам спортсмена, клуб каждый сезон нацелен бороться за чемпионство.



«Наша цель в каждом сезоне – победа в чемпионате. Мы ежегодно стремимся к её достижению. У нас стояла такая задача в прошлом сезоне, и в этом ничего не поменяется», — сказал Дончич в видео, опубликованном в аккаунте NBA TV в «твиттере».

Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич трижды за свои первые четыре сезона в НБА входил в символическую пятёрку. В этом году 23-летний словенец вывел «Маверикс» в финал Западной конференции. На протяжении своей карьеры защитник в среднем набирает за матч 26,4 очка, делает 8,5 подбора и 8 передач, а также показывает вторую среднюю результативность в истории плей-офф НБА – 32,5 очка за матч.

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