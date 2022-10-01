Стали известны символическая пятёрка и MVP женского ЧМ-2022
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Форвард сборной США Эйжа Уилсон признана наиболее ценным игроком (MVP) женского чемпионата мира по баскетболу — 2022. Она приняла участие в пяти матчах турнира, набирая в среднем за игру 17,2 очка и совершая 7,5 подбора.
В символическую пятёрку чемпионата мира наряду с Уилсон вошли Хан Сюй (Китай), Бриджет Карлтон (Канада), Брианна Стюарт (США) и Стефани Тэлбот (Австралия).
Напомним, сегодня, 1 октября, прошёл финальный матч ЧМ-2022, в котором встречались национальные команды США и Китая. Уверенную победу в этом противостоянии одержали американские баскетболистки (83:61). Для сборной США это четвёртая победа подряд на мировом первенстве. Бронзовые медали турнира завоевала Австралия, обыграв в матче за третье место Канаду (95:65).
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