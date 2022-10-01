Ирвинг: у Симмонса огромный потенциал, для этого парня нет ничего невозможного

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг признался, что видит в Бене Симмонсе огромный потенциал после возвращения баскетболиста на паркет.

«Такой уровень таланта, IQ, мотивации и драйва позволяют сказать, что для этого парня нет ничего невозможного. У него огромный потенциал, который необходимо постепенно развивать. Мы хотим, чтобы у него всё получилось и он смог добиться успеха. У Бена не всё получалось последние несколько лет, поэтому наша задача — создать ему атмосферу и условия, в которых он сможет быть собой и получать удовольствие», — приводит слова Ирвинга ESPN AR.

Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей НБА. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс», а в мае перенёс операцию на позвоночнике.

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