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Адебайо считает, что заслужил награду лучшему оборонительному игроку НБА

Адебайо считает, что заслужил награду лучшему оборонительному игроку НБА
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Форвард «Майами» Бэм Адебайо заявил, что заслужил награду лучшему оборонительному игроку НБА.

«Для меня награда лучшему оборонительному игроку НБА важна хотя бы потому, что я пришёл в эту лигу как специалист в обороне. Так я попал в эту игру и сделал себе имя. Всё началось с того видео, на котором я опекал Стефена Карри. Затем Эрик Споэльстра начал ставить меня против лучших бомбардиров. Перед одним матчем он ставил меня против Расселла Уэстбрука, в следующей встрече — против Кавая Леонарда или Пола Джорджа. Я делал всё, чтобы стать лучшим оборонительным игроком. Я доказал это.

Маркус Смарт получил этот приз в прошлом сезоне, потому что он оборонялся на всех позициях. Но это можно сказать и обо мне. Думаю, я чуть ли не единственный, кто на это действительно способен. Я, Дрэймонд Грин и Яннис Адетокунбо — вот те трое, кто может обороняться против игроков как на первой, так и на пятой позиции. Мы способны переключиться на Ирвинга, потом на Дюранта, а затем на Эмбиида. Суть в том, что под кольцом защитников не будет», — приводит слова Адебайо официальный сайт «Майами».

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