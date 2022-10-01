Адебайо считает, что заслужил награду лучшему оборонительному игроку НБА

Форвард «Майами» Бэм Адебайо заявил, что заслужил награду лучшему оборонительному игроку НБА.
«Для меня награда лучшему оборонительному игроку НБА важна хотя бы потому, что я пришёл в эту лигу как специалист в обороне. Так я попал в эту игру и сделал себе имя. Всё началось с того видео, на котором я опекал Стефена Карри. Затем Эрик Споэльстра начал ставить меня против лучших бомбардиров. Перед одним матчем он ставил меня против Расселла Уэстбрука, в следующей встрече — против Кавая Леонарда или Пола Джорджа. Я делал всё, чтобы стать лучшим оборонительным игроком. Я доказал это.
Маркус Смарт получил этот приз в прошлом сезоне, потому что он оборонялся на всех позициях. Но это можно сказать и обо мне. Думаю, я чуть ли не единственный, кто на это действительно способен. Я, Дрэймонд Грин и Яннис Адетокунбо — вот те трое, кто может обороняться против игроков как на первой, так и на пятой позиции. Мы способны переключиться на Ирвинга, потом на Дюранта, а затем на Эмбиида. Суть в том, что под кольцом защитников не будет», — приводит слова Адебайо официальный сайт «Майами».
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