Сборная США посвятила победу на ЧМ осуждённой в России Бриттни Грайнер

Форвард женской сборной США по баскетболу Брианна Стюарт прокомментировала победу команды на чемпионате мира – 2022, который завершился вчера, 1 октября.

Напомним, в финальном матче сборная США со счётом 83:61 обыграла команду Китая и в четвёртый раз подряд стала триумфатором мирового первенства.

По словам Стюарт, нынешняя победа посвящена её соотечественнице Бриттни Грайнер, отбывающей наказание в российской колонии за контрабанду наркотиков.

«Это для Бриттни Грайнер. Надеюсь, она знает, что мы думаем о ней. Мы с нетерпением ждём её возвращения домой и надеемся, что это произойдёт как можно скорее. Бриттни, мы завоевали золото для тебя, мы скучаем по тебе и любим», – приводит слова баскетболистки издание Marca.