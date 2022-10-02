Сборная США посвятила победу на ЧМ осуждённой в России Бриттни Грайнер
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Форвард женской сборной США по баскетболу Брианна Стюарт прокомментировала победу команды на чемпионате мира – 2022, который завершился вчера, 1 октября.
Напомним, в финальном матче сборная США со счётом 83:61 обыграла команду Китая и в четвёртый раз подряд стала триумфатором мирового первенства.
По словам Стюарт, нынешняя победа посвящена её соотечественнице Бриттни Грайнер, отбывающей наказание в российской колонии за контрабанду наркотиков.
«Это для Бриттни Грайнер. Надеюсь, она знает, что мы думаем о ней. Мы с нетерпением ждём её возвращения домой и надеемся, что это произойдёт как можно скорее. Бриттни, мы завоевали золото для тебя, мы скучаем по тебе и любим», – приводит слова баскетболистки издание Marca.
Новость по темеСборная США выиграла женский чемпионат мира по баскетболу — 2022
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