Перасович поделился ожиданиями от матча-открытия Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом».



«Наш соперник в матче-открытии – один из фаворитов Единой лиги ВТБ и действующий чемпион «Зенит», который неделю назад уже успел завоевать Суперкубок. Считаю, в межсезонье питерцам удалось подписать лучших игроков среди тех, кто был доступен на рынке. Для победы в Санкт-Петербурге нам нужно сохранять концентрацию на протяжении всех 40 минут, контролировать подбор, минимизировать потери и навязать свою игру в нападении против их агрессивной защиты. Знаем, что команда такого уровня, как «Зенит», быстро накажет за ошибки, поэтому постараемся свести их количество к минимуму. Настраиваемся на битву и приложим все силы для достижения победы», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге 2 октября 2022 года. Начало — в 14:00 мск.