Шакил О’Нил: Бен Симмонс — неженка, не стоит произносить его имя в этом сезоне

Четырёхкратный чемпион НБА и легенда лиги, а ныне телеэксперт Шакил О’Нил ответил игроку «Бруклин Нетс» Бену Симмонсу, который обвинил прославленного баскетболиста в лицемерии.
«Бен то же самое делал в школе и в LSU. Вы, конечно, извините, но я не хочу слышать это дерьмо. Он неженка. Как вы думаете, может, мне вообще не стоит произносить его имя в этом сезоне?» – сказал Шакил в своём подкасте.
В предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей НБА. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс», а в мае перенёс операцию на позвоночнике.
Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика.
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