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Гобер поделился ожиданиями от игры с Таунсом за «Миннесоту»

Гобер поделился ожиданиями от игры с Таунсом за «Миннесоту»
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Центровой Руди Гобер, перешедший этим летом в «Миннесоту Тимбервулвз» в рамках крупного обмена с «Ютой Джаз», поделился ожиданиями от игры в одной команде с Карлом-Энтони Таунсом в предстоящем сезоне НБА.

«Волнение зашкаливает, думаю, мы сможем сделать всё для победы «Миннесоты». С Карлом будет весело проводить время на площадке. У нас большие амбиции, да, были как взлёты, так и падения в нашей карьере, но сейчас отличное время, чтобы проявить себя с лучшей стороны», — приводит слова Гобера Fadeaway World.

В минувшем сезоне Гобер принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 15,6 очка, совершал 14,7 подбора и отдавал 1,1 передачи.

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