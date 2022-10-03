Клуб НБА впервые за 7 лет проиграл команде из другой лиги
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Завершился предсезонный матч между командами «Аделаида» (Австралия) и «Финикс Санз» (США). Счёт встречи — 134:124 в пользу австралийской команды. Клубы НБА не уступали коллективам из других лиг с 2015 года. Примечательно, что матч проходил на площадке американской команды.
У «Санз» по 22 очка набрали Деандре Эйтон и Микал Бриджес, ещё 13 на счету Девина Букера. У Криса Пола – 6 очков и 12 ассистов.
Ранее четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенда лиги, а ныне телеэксперт, американец Шакил О’Нил признался, что был готов купить «Финикс Санз», пока не увидел в списке претендентов на клуб владельца Amazon Джеффа Безоса.
10 самых ярких событий минувшей регулярки НБА:
Новость по темеШакил О'Нил признался, что хотел приобрести «Финикс»
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