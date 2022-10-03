Чемпион НБА Бьелица объяснил решение вернуться в «Фенербахче»

Чемпион прошлого сезона НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Неманья Бьелица объяснил решение вернуться в состав «Фенербахче».



«Прошлый сезон сложился для меня очень успешно. Я смог добиться того, о чём всегда мечтал. Это было сложное решение, потому что я мог остаться ещё на год. Но я считаю, что закрыл одну главу и нужно открыть новую. А августе, когда я получил приглашение от „Фенербахче“, я был счастлив, что смогу вернуться в команду, в которой играл семь лет назад. Я очень рад этому.



Семь лет назад я пообещал им, что однажды вернусь. Я должен был вернуться. Думаю, я сделал верный выбор. Есть ощущение, что я никуда и не уходил. Я всё ещё чувствую себя частью этой семьи», — приводит слова Бьелицы Eurohoops.

Новость по теме Клуб НБА впервые за 7 лет проиграл команде из другой лиги