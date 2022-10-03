Стало известно, куда и на кого хотели обменять Уэстбрука из «Лейкерс»

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» всерьёз рассматривал возможность обмена звёздного разыгрывающего Расселла Уэстбрука и двух пиков первого раунда в 2027 и 2029 годах в «Индиану» на Майлза Тёрнера и Бадди Хилда, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Однако этот обмен в итоге не состоялся.
Напомним, ранее сообщалось, что «Лейкерс» обменяют Уэстбрука в другую команду до начала тренировочных сборов либо просто выведут его из состава. Одной из причин ухода Расселла считалось подписание разыгрывающего Патрика Беверли из «Юты Джаз». Несмотря на это, Уэстбрук остался в команде, и тренерский штаб «озёрников» рассчитывает на него в предстоящем сезоне.
В минувшем сезоне Расселл Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 результативные передачи.
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