Браун: в 2018 году у Леброна была лучшая форма, с которой я когда-либо сталкивался

Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» американец Джейлен Браун ответил на вопрос, имел ли его клуб шансы на победу в плей-офф лиги в 2018 году.

Напомним, в полуфинале «Селтикс» уступили со счётом 3:4 «Кливленд Кавальерс», на тот момент возглавляемым легендарным Леброном Джеймсом.

«Возможно. Правда заключается в том, что мы проиграли Леброну Джеймсу, прежде чем добраться до финала. У нас была молодая команда. Я считаю, что мы бы отлично выступили, если бы у нас был Кайри [Ирвинг].

Вот, что я скажу. В 2018 году, когда мы играли против Леброна, у него была лучшая форма, с которой я когда-либо сталкивался. В 2018 году Леброн был особенным», – сказал Браун в интервью GQ Sports.