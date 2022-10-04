«Парма-Пари» разгромила «Минск» в рамках Единой лиги ВТБ

Завершился баскетбольный матч первого этапа Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 между командами «Минск» (Минск, Беларусь) и «Парма-Пари» (Пермь).

Победу со счётом 77:48 одержала «Парма-Пари». Самым результативным игроком в составе победителей стал россиянин Александр Платунов, набравший 19 очков. Ещё 11 очков на свой счёт записал американец Джастин Роберсон. В «Минске» лучшую результативность показал белорус Кирилл Ситник – 16 очков.

Следующий матч «Парма-Пари» проведёт 8 октября, в домашней игре команда из Перми встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, начало встречи – в 16:00 мск.

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ «Зенит» стартовал в чемпионате с поражения – санкт-петербургский клуб на домашней площадке уступил казанскому УНИКСу.