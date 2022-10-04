«Парма-Пари» разгромила «Минск» в рамках Единой лиги ВТБ
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Завершился баскетбольный матч первого этапа Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 между командами «Минск» (Минск, Беларусь) и «Парма-Пари» (Пермь).
Победу со счётом 77:48 одержала «Парма-Пари». Самым результативным игроком в составе победителей стал россиянин Александр Платунов, набравший 19 очков. Ещё 11 очков на свой счёт записал американец Джастин Роберсон. В «Минске» лучшую результативность показал белорус Кирилл Ситник – 16 очков.
Следующий матч «Парма-Пари» проведёт 8 октября, в домашней игре команда из Перми встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, начало встречи – в 16:00 мск.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
04 октября 2022, вторник. 20:00 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
48 : 77
Парма-Пари
Пермь, Россия
Минск: Ситник - 16, Борисевич - 8, Эрнандес-Зиненко - 8, Тростинецкий - 6, Близнюк - 4, Микульский - 2, Смит - 2, Третьяк - 2, Дуду, Коратцов, Коско, Стубеда
Парма-Пари: Платунов - 19, Роберсон - 11, Шейко - 10, Походяев - 9, Диме - 8, Джеймс - 7, Онгвае - 5, Попов - 4, Будин - 2, Куров - 2, Антипов, Перевалов
Действующий чемпион Единой лиги ВТБ «Зенит» стартовал в чемпионате с поражения – санкт-петербургский клуб на домашней площадке уступил казанскому УНИКСу.
Новость по теме«Зенит» стартовал с поражения в новом сезоне Единой лиги ВТБ
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