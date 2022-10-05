Дабл-дабл Вучевича не помог «Чикаго» обыграть «Нью-Орлеан»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся предсезонный матч НБА, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 129:125.
Самым результативным игроком «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 21 очко и сделавший три передачи. Дабл-дабл за команду оформил баскетболист из Черногории Никола Вучевич. У него 15 очков и 10 подборов. Самым результативным у «Нью-Орлеана» стал Девонте Грэм (21 очко, два подбора и пять передач).
Сегодня было сыграно ещё три матча. «Юта Джаз» обыграла «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 115:101, «Майами Хит» уступил «Миннесоте Тимбервулвз» (111:121), «Детройт Пистонс» проиграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 96:117.
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