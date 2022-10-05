Обрадович объяснил, почему сборные звёзд НБА неудачно выступили на Евробаскете

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович высказался по поводу неудачного выступления национальных команд Луки Дончича (Словения), Янниса Адетокунбо (Греция) и Николы Йокича (Сербия) на Евробаскете-2022.
«Знаете, мы говорим о трёх основных баскетболистах, которые доминируют в НБА в последнее время. Это Лука Дончич, Яннис и Никола Йокич. Они крутые игроки. Замечательно, что у меня была возможность увидеть их вживую на матче Сербии и Греции в Белграде, на квалификации чемпионата мира. С одной стороны – Яннис Адетокунбо, с другой – Никола. Однако баскетбол – командная игра, один в поле не воин. Так что нельзя никого выделять, выигрывает или проигрывает всегда команда. Иногда бывает, что сильная команда, которая показывает отличный баскетбол, вылетает из турнира рано. А другая команда становится чемпионом. Это часть игры. Как в случае с Испанией. Да, Дончич, Яннис или Йокич не показали лучшей игры. Они – лидеры, с них особый спрос. Но всё-таки команда превыше отдельных личностей», — сказал Обрадович.
Полная версия интервью с Обрадовичем появится на «Чемпионате» в 15:00.
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