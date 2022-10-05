Обрадович: ненавижу наказывать баскетболистов, им же надо наслаждаться жизнью

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович рассказал, что не любит применять санкции по отношению к своим баскетболистам.
«Ненавижу наказывать баскетболистов. Вообще существует огромное количество вариантов, как наказать их на тренировке, если делают что-то не так, не сосредоточены. Намного проще – заставить их бегать, так лучше доходит: не сконцентрирован – беги. Так, игроки становятся более сосредоточенными и лучше выполняют задания. Да, были моменты, когда я говорил, что накажу кого-то: в начале тренерской карьеры, в первом клубе, с одним игроком. Я сказал, что оштрафую его, накажу и тд. Но, в конечном счёте, я сказал руководству, что не хочу никакого наказывать.
Да, бывают ситуации, когда кто-то опаздывает и всё в таком духе. Но и я – не полицейский. Баскетболисты – молодые парни, им же надо наслаждаться жизнью. Но вопрос в другом: сколько игрок будет профессиональным спортсменом, что он будет делать после завершения карьеры? Всегда надо соблюдать баланс и донести игрокам эту мысль», — сказал Обрадович.
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