Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Друг семьи Име Удоки сообщил, что его невеста простила ему измену

Друг семьи Име Удоки сообщил, что его невеста простила ему измену
Комментарии

Массаи Дорси, бывший парень Нии Лонг, невесты главного тренера «Бостон Селтикс» Име Удоки, сообщил, что Ниа простила своего молодого человека за измену.

«Мы общаемся как семья. Всё дело в той невероятной и абсолютной любви, что Ниа ему даёт. Мы поддерживаем его на сто процентов. Я могу сказать об Име только хорошее. Он хороший человек. И я рад, что он есть в жизни моего сына. Име допустил ошибку. Каждый человек заслуживает право на второй шанс. Как говорится в Библии, плоть слаба. Он хороший парень, и, надеюсь, извлёк урок», — приводит слова Дорси Daily Mail.

Напомним, «Бостон» отстранил Удоку от работы в предстоящем сезоне. Причиной стали интимные отношения Удоки с женщиной из персонала «Селтикс», что, несмотря на обоюдное согласие, нарушает кодекс клуба и корпоративную этику.

Новость по теме
Невеста тренера, изменившего ей с сотрудницей клуба, замечена без помолвочного кольца
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022