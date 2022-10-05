Джален Роуз не верит, что Уэстбрук закончит сезон в составе «Лейкерс»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт Джален Роуз считает, что разыгрывающий Расселл Уэстбрук будет обменян из «Лос-Анджелес Лейкерс» ещё до конца сезона.



«Все будут судить по его зарплате, не глядя на его продуктивность. Я не думаю, что он отыграет в «Лейкерс» весь сезон. Если они могут заполучить Бадди Хилда и Майлза Тёрнера, это мне бы очень понравилось, особенно на данном этапе карьеры Леброна Джеймса», — приводит слова Роуза Fadeaway World.



Напомним, ранее сообщалось, что «Лейкерс» обменяют Уэстбрука в другую команду до начала тренировочных сборов либо просто выведут его из состава. Одной из причин ухода Расселла считалось подписание разыгрывающего Патрика Беверли из «Юты Джаз». Несмотря на это, Уэстбрук остался в команде, и тренерский штаб «озёрников» рассчитывает на него в предстоящем сезоне.



В минувшем сезоне Расселл Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 результативной передачи.

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