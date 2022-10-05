Ян Веселы объяснил, почему он решил перейти в «Барселону»

Новобранец «Барселоны» Ян Веселы объяснил, почему он принял решение перейти в каталонский клуб.
«Ясикявичюс стал одной из причин, почему я перешёл в «Барселону». По своей философии и пониманию баскетбола он похож на Желько Обрадовича. Они оба перфекционисты, и они отлично понимают, как важны мелкие детали в баскетболе. Кто-то даёт больше свободы игрокам, кто-то меньше. Но в итоге у тренеров есть свои правила, им нужно следовать на площадке», — приводит слова Веселы BasketNews.
Напомним, Веселы подписал с «Барселоной» контракт на три сезона. Недавно Ян покинул «Фенербахче», за который выступал с 2014 года. В минувшем розыгрыше Евролиги чешский баскетболист набирал в среднем 13,6 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 2,5 результативной передачи в среднем за игру.
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