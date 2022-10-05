Хезонья рассказал, в чём «Реал» превосходит клубы НБА

Новичок «Реала» Марио Хезонья поделился впечатлениями от мадридского клуба.
«У меня было напряжённое лето в сборной, и я в итоге опоздал на сборы «Реала». Это происходит не впервые, так что я готов. Я попал в новую систему с новым тренером и новыми товарищами по команде. Со временем, конечно, я наберу нужную форму. Я знаю, каких высот способен достичь с этой командой.
«Реал» — превосходный клуб, это лучший клуб в Европе за все времена. Здесь все очень разные, но находятся на одной волне. Наша единственная цель – добиться победы. Футбольная команда, база клуба, условия… Я такого не видел даже в НБА! Думаю, я нахожусь в правильном возрасте. У меня за плечами несколько лет в НБА, я многому научился по возвращении в Европу за время выступлений в УНИКСе и «Панатинаикосе». Это всё помогло мне добраться до того уровня, на котором я сейчас нахожусь», — приводит слова Хезоньи BasketNews.
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